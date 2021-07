Rede espanhola falsificava roupa em Portugal

A GNR e a ASAE apoiaram a Guardia Civil espanhola e as autoridades francesas no desmantelamento de uma rede de contrafação que vendia, no país vizinho, diversos artigos falsificados em Portugal.A operação Frontcopy, que começou em 2019 e teve duas fases, permitiu apreender em Espanha artigos contrafeitos fabricados em Portugal (como roupa, calçado, entre outros) no valor de 24 milhões de euros. Foram detidas oito pessoas e constituídos 33 arguidos. A rede criminosa estava sediada na Catalunha, perto da fronteira com França, onde distribuía a mercadoria portuguesa.