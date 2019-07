Registados 251 fogos desde o início do ano no Algarve

Foram registados, desde o início do ano e até dia 24 deste mês, 251 fogos rurais no Algarve, apurou o. O incêndio em Monte Clérigo, no concelho de Aljezur, foi o maior registado na região, sendo responsável por cerca de dois terços do total da área ardida.Segundo dados do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais, grande parte das ocorrências verificou-se na zona central do Algarve. Mas quase todos os fogos foram resolvidos de forma rápida pelos bombeiros.No total, a área ardida no Algarve atingiu os 305 hectares, dos quais 213 correspondem a povoamentos florestais, 65 a matos e 27 a áreas agrícolas. A maior parte dos fogos deflagrou entre as 13h00 e as 16h00.Só no incêndio que lavrou na zona de Monte Clérigo, em Aljezur, foram consumidos 200 hectares. Esse fogo, no dia 19 deste mês, chegou a aproximar-se de casas e obrigou à retirada de seis pessoas.Ao que apurou o, em comparação com a média dos últimos 10 anos, houve uma redução das ignições e de área ardida. Mas em relação a igual período de 2018, houve mais ocorrências e área ardida.A Câmara de Aljezur aprovou um voto de louvor e reconhecimento aos combatentes do fogo em Monte Clérigo.Este incêndio mobilizou um total de 250 operacionais e oito meios aéreos. O fogo demorou seis horas a ser dominado.No ano passado, o grande incêndio de Monchique, que deflagrou no dia 3 de agosto, consumiu 27 mil hectares.