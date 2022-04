Reguengos de Monsaraz apresenta queixa-crime contra desconhecidos por vandalismo

A Câmara de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, vai apresentar uma queixa-crime no Ministério Público (MP) contra desconhecidos pela vandalização do edifício da antiga estação ferroviária da cidade, revelou esta segunda-feira a presidente do município.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, Marta Prates, indicou que os serviços municipais estão a preparar a "queixa-crime contra desconhecidos", que será apresentada "muito em breve".

"Estamos a requalificar a estação dos caminhos-de-ferro e fomos surpreendidos com vários grafites, não só nas janelas e portas do edifício, mas também, e foi o que nos entristeceu mais, nos azulejos históricos", afirmou.

Segundo a autarca, o edifício da antiga estação ferroviária, onde funciona atualmente o Gabinete de Ação Social da câmara, foi vandalizado no final da semana passada, quando foram inscritos "nomes e símbolos".

Considerando o caso como "uma situação grave", Marta Prates sublinhou que a antiga estação é "um edifício histórico, com valor patrimonial, que é da cidade".

"Estão a danificar equipamento público, que é de todos, e sobretudo para se arranjar, substituir e limpar tem que se gastar dinheiro do erário público, que podia ser canalizado para outras coisas de interesse da população", vincou.

A presidente do município adiantou que, igualmente na semana passada, foram vandalizados equipamentos de dois parques infantis, no Parque da Cidade e num bairro periférico, os quais já foram substituídos.

Em relação a este caso, revelou, a autarquia já apresentou queixa-crime no MP contra desconhecidos.

"Utilizámos as redes sociais da câmara para sensibilização e vamos ver se teremos que avançar ainda com mais alguma iniciativa no sentido de sensibilizar quem pratica este atos", frisou a autarca.

De acordo com Marta Prates, as obras de recuperação do edifício da antiga ferroviária, que "estão praticamente prontas", consistem na "melhoria das condições de trabalhos" para os funcionários do município.

"Requalificámos todo o edifício, incluindo os azulejos que estão da parte de fora", acrescentou.