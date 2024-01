Requerimentos atrasam novamente o início dos interrogatórios dos suspeitos de corrupção na Madeira

Os interrogatórios dos três detidos suspeitos de corrupção na Madeira, marcados para esta segunda-feira às 14h00, ainda não começaram e arriscam-se a ser adiados novamente. Em causa estão atrasos nos requerimentos.



Fonte do tribunal de Instrução Criminal de Lisboa disse ao CM que como há greve dos funcionários judiciais as diligências não podem ir para além das 17h00.





Recorde-se que os três detidos já passaram cinco noites e seis dias no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária. Dada a morosidade das diligências só haverá medidas de coação no final desta semana.

As detenções de dois empresários e do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, surgiram na sequência de uma megaoperação que também atingiu o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido e anunciou na sexta-feira que vai abandonar o cargo.

Os detidos são suspeitos de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.