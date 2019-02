Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Residências universitárias contam com mais camas para estudantes

Abrangem 42 concelhos e mais de 250 imóveis, de conventos a palácios.

Por Rogério Chambel | 08:39

Conventos, palácios, pousadas da juventude, vivendas, escolas e até as antigas instalações do Ministério da Educação na Avª 5 de outubro, em Lisboa, vão passar a ser residências universitárias.



No total, vão ser criadas 11 500 novas camas, incluindo-se numa primeira fase a construção, reabilitação e requalificação de mais de 250 imóveis. São abrangidos 42 concelhos.



A Fábrica da Pólvora (Barcarena), a antiga Casa dos Jesuítas (Coimbra), o edifício nº 2 do Observatório da Ajuda, o mosteiro de Santa Maria do Mar (Carcavelos) são alguns dos imóveis para residências.



No que se refere a Lisboa, e segundo a plataforma online Uniplaces, os estudantes pagaram, em média, no ano passado, 377 euros mensais por quarto.



Entretanto, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, manifestou a sua preocupação, pois a Área Metropolitana de Lisboa fica com 60% da oferta.