Retomadas buscas por pescador desaparecido em Viana do Castelo

Sameiro Matias,

As buscas pelo pescador recomeçaram às primeiras horas da manhã deste domingo.Segundo o Comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo,as buscas foram retomadas "a partir das 05h00 da manhã. A partir das 07h00, quando se começou a ter alguma visibilidade, saiu o salva vidas 'Atento'".No local estão ainda meios da Polícia Marítima, um meio aéreo e agentes que patrulham a norte e sul da costa.

Recorde-se que o pescador de Viana de Castelo encontra-se desaparecido desde este sábado. O homem estava a pescar quando desapareceu.



As autoridades começaram as buscas pelo homem depois de o seu barco ter sido encontrado sem tripulantes durante esta tarde, cerca das 16h00, ao largo de Viana. O alerta foi dado aos meios de socorro pela mulher do pescador após ter tentado o contacto com o marido para o telemóvel, mas sem sucesso.



Em atualização