João Luizo, acusado de ser o mentor do homicídio do rapper Mota Jr, terá aliciado mais do que uma jovem para participar no assalto que levou à morte do músico. Queria saber as rotinas de David Mota e onde estava guardado o seu ouro. Daniela, amiga de Luizo, revelou esta quarta-feira em tribunal que este lhe pediu para se aproximar da vítima, meses antes do crime.