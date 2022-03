Ricardo Salgado condenado a 6 anos de prisão na Operação Marquês

O Tribunal deu como provado quase a totalidade dos factos da acusação, principalmente relativamente aos movimentos financeiros.O juiz considerou que se encontram ligeiramente alteradas as existências cautelares do caso, designadamente quanto ao perigo de fuga. O magistrado referiu que devido às ligações estreitas do arguido à Suíça Ricardo Salgado fica proibido de se ausentar do país sem autorização e tem de entregar o passaporte.