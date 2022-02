Ricardo Salgado está a ser julgado por abuso de confiança, no âmbito da Operação ‘Marquês’, mas nunca esteve presente em nenhuma das sessões. O julgamento do antigo homem-forte do BES arrancou em julho do ano passado e está agora na reta final. As alegações finais do caso estão marcadas para esta terça-feira, mas, mais uma vez, o ex-banqueiro não deverá estar presente em tribunal, embora o juiz tenha deixado em aberto a possibilidade de Ricardo Salgado poder comparecer para prestar declarações.