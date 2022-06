Ricardo Salgado completa 78 anos no próximo dia 25 e teme morrer na prisão. Condenado a uma pena de seis anos de prisão efetiva, no âmbito da Operação Marquês, até admite a culpa pelos três crimes de abuso de confiança, desde que não vá para a cadeia. A defesa do ex-homem-forte do BES garante que este nem sequer consegue tomar os medicamentos sozinho.









