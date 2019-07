Roda de avioneta colapsa durante aterragem no aeródromo de Tires

A roda de uma avioneta colapsou esta terça-feira durante a aterragem no Aeródromo de Tires.Segundo uma testemunha do acidente, dentro do aparelho bimotor seguiam instrutor e aluno que não terão sofrido ferimentos.Aoa PSP confirmou apenas o colapso de uma roda da avioneta.No local estiveram bombeiros e PSP.