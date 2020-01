Testemunha entrega carta em tribunal com novas revelações sobre homicídio do triatleta

Uma testemunha entregou uma carta em tribunal onde diz que viu o triatleta Luís Grilo a ser assassinado.Ao, o advogado de António Joaquim diz que não é a primeira vez que são entregues cartas para atrasar a investigação."Já houve cartas como tentativas de trazer para o processo elementos que não são verdadeiros", afirmou Ricardo Serrano Vieira.A SIC revelou que o autor da carta diz ser amigo de António Joaquim e conta que assistiu ao crime. "Eu vi quem matou o Sr. Luís Grilo. Foi o António Joaquim quem matou. Eu vi tudo à minha frente, o que ele fez com a D. Rosa Grilo", escreveu a testemunha acrescentando que Rosa deu com um pau na cabeça do marido e que António Joaquim lhe pôs uma almofada na cabeça e que lhe deu dois tiros.Ainda na mesma carta, o homem conta que foi com o "amigo" António Joaquim até um descampado onde o amante de Rosa abandonou o corpo. Aí, esta testemunha diz ter sido ameaçada. "Disse que se eu contasse me fazia o que fez ao Sr. Luís Grilo", revelou.Em atualização