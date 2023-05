Rosa Grilo já está no tribunal para o julgamento por plantação de provas no caso da morte do triatleta

Ao minuto Atualizado a 30 de mai de 2023 | 14:14

14:07 | 30/05 Irmã de triatleta e mãe de ex-amante de Rosa Grilo assistem a julgamento A irmã de Luís Grilo e a mãe de António Joaquim, ex-amante de Rosa Grilo, já estão em tribunal para assistir ao julgamento.

14:04 | 30/05 Rosa Grilo já está em tribunal Rosa Grilo, condenada a 25 anos de cadeia pela morte do marido Luís Grilo, chega a tribunal. Várias pessoas gritam "assassina".



A antiga advogada, Tânia Reis, também já está em tribunal. A carregar o vídeo ... Rosa Grilo, condenada a 25 anos de cadeia pela morte do marido Luís Grilo, chega a tribunal. Várias pessoas gritam "assassina".A antiga advogada, Tânia Reis, também já está em tribunal.

Rosa Grilo, a viúva do triatleta Luís Miguel Grilo, regressa esta terça-feira a tribunal de Vila Franca de Xira onde vai depor no processo que tem nos banco dos réus a antiga advogada, Tânia Reis, e o perito forense João de Sousa. Em causa está o caso das alegadas provas plantadas na casa onde Luís Grilo foi assassinado.Tânia Reis e João de Sousa estão acusados do crime de favorecimento pessoal e arriscam pena de prisão.