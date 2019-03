Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roubam carro a ex-stripper Andreia Leal

Ex-concorrente da Casa dos Segredos partilhou a notícia nas redes sociais.

16:01

Desconhecidos roubaram na madrugada de ontem o carro de uma ex-concorrente do reality show ‘Casa dos Segredos’.



Andreia Leal, ex-stripper, fez questão de divulgar nas redes sociais o roubo do seu Smart, de cor branca, na Av. Dr. Antunes Guimarães, no Porto.



Andreia Leal diz que o prédio onde mora tem câmaras exteriores, que podem ter registado o crime. A PSP investiga.