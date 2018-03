Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Semedo deixa ala segura da cadeia

Juíza espanhola não acredita na versão do atleta e mantém prisão.

Por Magali Pinto | 01:30

A juíza de instrução de Lliria, em Valência, não acredita na versão do futebolista Rúben Semedo, que está indiciado por tentativa de homicídio, roubo, sequestro e ofensas à integridade física, em Espanha. A magistrada considera até que há risco de Semedo continuar as práticas criminosas. A consequência direta da rejeição do recurso é a privação da liberdade e a transferência do jogador do Villarreal para junto da restante comunidade prisional de Picassent.



Até agora estava protegido na ala preventiva, uma área mais calma. Recorde-se que, neste estabelecimento prisional, cumprem pena os presos mais perigosos. Rúben Semedo prepara-se para viver um autêntico pesadelo.



Neste momento, o atleta já recebe a visita dos pais e da namorada. A defesa de Semedo tinha esperança de que com este recurso o futebolista pudesse sair em liberdade, o que não aconteceu. Agora vai ter de aguardar mais seis meses para a medida de coação ser revista.



Recorde-se que Rúben Semedo viu o Villarreal, que o contratou ao Sporting por 14 milhões de euros, tirar-lhe o salário por completo e suspender-lhe o contrato, que só termina em 2022. O atleta sequestrou e agrediu um empresário francês de origem marroquina para reaver milhares de euros que lhe tinha entregue. O futebolista terá encostado uma arma de fogo à cabeça do empresário na sua própria casa. Acabou em prisão preventiva.



Rúben Semedo diz-se vítima de burla, mas a juíza, porém, não acredita nessa versão.