Rui Pinto defende fugas de informação como meio de prova em processos de crimes fiscais

O hacker Rui Pinto, que está em liberdade e a 4 setembro começa a ser julgado por 90 crimes, voltou esta quarta-feira a fazer uma publicação no Twitter e defendeu a utilização de dados resultantes de fugas de informação como prova em processos relacionados com crimes fiscais.O criador do Football Leaks invocou um acórdão do Tribunal Constitucional Espanhol, de 16 de julho de 2019, que considerou sem efeito o recurso de um empresário condenado por evasão fiscal num processo relacionado com informações divulgadas por Hervé Falciani (antigo funcionário do banco HSBC), que fez chegar às autoridades uma lista de clientes do banco na Suíça com registos de cerca de 130 mil contas."Será que os nossos vizinhos espanhóis deixaram de ser um Estado de Direito, por utilizarem a Lista Falciani como meio prova?", questionou Rui Pinto na sua publicação.