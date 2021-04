Rui Pinto terá tido acesso a segredos de Estado

O criador do Football Leaks, Rui Pinto, terá tido acesso a documentos em segredo de Estado - do caso do antigo espião Jorge Silva Carvalho - entre as três mil pastas alvo do ataque informático à sociedade de advogados PLMJ, no final de 2018, segundo o antigo diretor informático do escritório de advocacia, ouvido esta quinta-feira na 33ª sessão do julgamento, em Lisboa.



“Detetámos que tinham sido acedidas de forma indevida várias caixas de correio. Talvez umas 25, inclusive a minha”, disse Ricardo Negrão. As perícias realizadas não permitiram atribuir a autoria dos acessos a uma pessoa em concreto.



