Um estrangeiro que chegue a Portugal e faça um perfil da população residente com base no Relatório Anual de Segurança Interna de 2022 (RASI2022) poderá concluir que os portugueses são, em termos criminais, bêbedos ao volante e com propensão para a violência física, seja em casa ou na rua.



Uma leitura dos dados por distrito do documento que analisa a criminalidade no País revela que a violência doméstica está entre os três crimes mais vezes registados em todos os distritos e regiões autónomas, com exceção de Bragança e de Faro.









