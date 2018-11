Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sargento admite provas em silvas nos Comandos

Tribunal ouve único instruendo que terminou Prova Zero.

Por Miguel Curado | 08:54

Um colega de formação de Dylan Silva e de Hugo Abreu, os dois formandos do curso de comandos mortos em setembro de 2016, admitiu esta quarta-feira em tribunal que os instrutores deram ordens para se atirarem para cima de silvas durante as provas.



O primeiro sargento Rodrigues foi o único instruendo a terminar a Prova Zero, a 4 de setembro de 2016. O militar admitiu que os formadores, alguns deles estão entre os 19 arguidos do processo, ordenaram aos alunos "que se atirassem de costas, ou passassem pelo meio das silvas, durante a prova de corrida".



O sargento fez parte do grupo de formandos de Hugo Abreu. E ontem recordou "as dificuldades" com que o instruendo fez as provas.



Ricardo Sá Fernandes, advogado das famílias dos dois recrutas mortos, considerou que o depoimento do primeiro sargento Rodrigues "é importante para perceber os factos que conduziram às mortes".



Recorde-se que para ontem esteve marcada uma inspeção judicial ao Campo de Tiro de Alcochete, local das duas mortes, mas que foi adiada.