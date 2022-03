Sargento da GNR condenado a dois anos e dois meses de prisão por falsificar escalas de serviço

O tribunal de Braga condenou esta sexta-feira a dois anos e dois meses de prisão o sargento da Guarda Nacional Repúblicana acusado de ter recebido mais de 8 mil euros por serviços que não prestou. O juiz suspendeu a pena a António José Vieira, mas com a condição de entregar, no prazo de seis meses, a quantia de 1500€ a uma associação local.Na sentença consultada pelo Correio da Manhã, o juiz sustenta a decisão com a elevada culpa do militar, o facto de não ter restituído o valor que recebeu e de não ter confessado, revelando total ausência de arrependimento.O sargento, que comandou o Núcleo de investigação criminal de Braga, estava acusado de falsificação de documentos, por, entre 2011 e 2016 ter incluído o seu nome na lista de serviços e ter sido pago, sem nunca os ter cumprido.