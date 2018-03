Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Scotland Yard segue última pista por Maddie

Polícia britânica recebeu mais 170 mil euros para prosseguir com as diligências.

Por Miguel Curado | 01:30

A Scotland Yard - polícia inglesa - recebeu mais 170 mil euros do Ministério do Interior daquele país para prosseguir a investigação ao desaparecimento de Maddie McCann. A ideia é, segundo se refere em Inglaterra, permitir que os investigadores persigam a última pista que ainda resta no inquérito.



A verba agora desbloqueada, que se estima poder ser o último financiamento que a Scotland Yard vai receber para a investigação ao que aconteceu à menina de apenas 3 anos desaparecida em 2007, na Praia da Luz, Algarve, junta-se aos 12,5 milhões de euros já gastos na ação.



Um porta-voz da força policial britânica, no entanto, não quis explicar qual o sentido que o inquérito irá agora tomar. O financiamento surge em cima do limite temporal definido pela Scotland Yard.



Os responsáveis policiais alertaram publicamente que já só tinham dinheiro disponível para continuar a trabalhar na operação Grange (nome dado à investigação pelo ex-primeiro-ministro britânico David Cameron), até final de março.



Espera-se que os inspetores da Scotland Yard possam, agora, realizar mais diligências em solo inglês e também em Portugal, nomeadamente o interrogatório de suspeitos que foram "considerados relevantes para o caso".



Ouvido pela comunicação social inglesa, um representante de Kate e Gerry McCann, pais da menina, disse que "o casal está muito agradecido ao governo inglês e confiante na investigação".