Diversas granadas, centenas de munições, espingardas de assalto G3 danificadas e o que se julga ser um metralhadora Browning de calibre .50 - tudo material de guerra - foram encontradas por um popular no leito de um açude no concelho de Coruche, confirmou esta quinta-feira ao CM fonte da GNR. A PJ assumiu a investigação e o material foi todo recolhido com o apoio de mergulhadores e especialistas em engenhos explosivos da GNR.









Ver comentários