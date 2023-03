SEF confirma buscas a instalações do Porto que visaram ex-presidente de sindicato

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) reagiu oficialmente à notícia que o CM deu na manhã desta quarta-feira, envolvendo buscas a instalações deste órgão de polícia criminal no Porto.

Assim, fonte oficial confirmou que "um procurador e dois inspetores da Polícia Judiciária se deslocaram, na manhã desta quarta-feira, às instalações da Direção Regional do Norte do SEF,para falar com uma funcionária".

O CM soube, entretanto, que esta funcionária é Manuela Niza Ribeiro, ex-presidente do Sindicato dos Funcionários Administrativos do SEF. A mesma saiu das instalações do SEF com um magistrado. As buscas prosseguiram na casa da mesma, mas sem que Manuela Niza Ribeiro fosse detida.

O SEF concluiu a informação prestada ao CM, esclarecendo que "desconhece as razões das referidas diligência, mostrando-se disponível para colaborar com a justiça no que for necessário".

Uma outra fonte judicial, entretanto, disse ao CM que o objeto do processo que levou às buscas desta quarta-feira não tem a ver as suspeitas, que recaíram sobre Manuela Niza Ribeiro, de ter assessorado uma operação de compra da Omni, empresa dona do jato apreendido no Brasil com meia tonelada de droga, por dois empresários brasileiros investigados por tráfico de droga.