SEF constitui arguido dono de empresa ficítica usada para legalizar estrangeiros a troco de dinheiro

O SEF cumpriu esta quinta-feira dois mandados de busca e apressão, um domiciliário e outro a um estabelecimento comercial, no âmbito de uma investigação iniciada em 2020, pela prática do crime de auxílio à imigração ilegal.Nas buscas foram apreendidos cerca foram apreendidos cerca de cinco mil euros em numerário, três telemóveis, três computadores portáteis e variada documentação.O principal suspeito, um cidadão indostânico, e a sua empresa de trabalho temporário, foram constituídos arguidos e terão legalizado mais de 300 cidadãos estrangeiros, a grande maioria nem se encontrando em território nacional, a troco de dinheiro.A investigação do SEF continua com foco nos vários imóveis adquiridos pelo arguido no último ano.