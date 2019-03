Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF deteta cinco jogadores de voleibol em situação ilegal

Operação decorreu na Maia em sequência de uma ação de fiscalização, na qual foram identificados mais de duas dezenas de atletas nacionais e estrangeiros.

12:01

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) identificou cinco jogadores de voleibol num clube da Maia em situação irregular em Portugal, que foram notificados para abandonarem voluntariamente o país.



Em comunicado, o SEF deu conta de que a operação decorreu na sequência de uma ação de fiscalização, na qual foram identificados mais de duas dezenas de atletas nacionais e estrangeiros.



Os cinco atletas em causa representam o Castêlo da Maia.



Ainda na nota do SEF pode ler-se que no âmbito desportivo, as ações do SEF, tal como noutras áreas de atuação, visam a deteção de situações de irregularidade documental no país, enquadrando-se num esforço sistemático de controlo da entrada, permanência e saída de cidadãos estrangeiros de território nacional.



"As ações de fiscalização do SEF direcionadas à atividade desportiva visam, essencialmente, a prevenção, a deteção e o combate a fenómenos associados ao auxílio à imigração ilegal", descreve o comunicado.



Esta autoridade lembra, por fim, que tem vindo a desenvolver um trabalho de sensibilização junto os clubes e associações desportivas, através da realização de sessões de esclarecimento relativamente aos procedimentos estabelecidos pela Lei de Estrangeiros atualmente em vigor.