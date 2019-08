SEF deteta quatro passageiros com documentos falsos no aeroporto de Lisboa

Quatro cidadãos estrangeiros com documentos falsificados da Grécia, Canadá e Hong-Kong foram detetados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto de Lisboa, informou esta sexta-feira o SEF.Segundo adianta o SEF, dois dos cidadãos foram detetados no controlo do voo para Dublin com bilhete de identidade, carta de condução e passaporte comum gregos, todos contrafeitos.Outro passageiro foi detetado no controlo do voo para Toronto com título de residência para cidadãos de estados terceiros contrafeito, emitido pelo Canadá.Um outro foi detido por uso de documento alheio (passaporte de Hong-Kong), com o qual pretendia viajar para Toronto.Todos os detidos foram levados a tribunal, tendo-lhes sido aplicada a medida de instalação em Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporário até à conclusão do processo de afastamento de Portugal.