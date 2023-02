O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) investiga a existência, na zona de Peniche, de uma célula do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma rede criminosa internacional ligada ao tráfico de droga e que tem sede no estado brasileiro de São Paulo. Em apenas um mês, foram detetados e presos dois homens, de nacionalidade brasileira, com mandados de captura internacional por crimes de homicídio ligados a negócios de droga e ao tráfico, que se refugiaram em Peniche.









