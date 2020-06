SEF localiza menor levado pela mãe em Vilar Formoso

Um menino, de 11 anos, que estava dado como desaparecido pela justiça francesa há vários meses, foi localizado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em Vilar Formoso. O caso aconteceu durante o controlo de cidadãos e veículos que entram nas fronteiras terrestres portugueses, repostas no âmbito do estado de calamidade provocado pela pandemia de Covid-19.O menino está no meio de uma batalha judicial para regulação do poder paternal. O pai, que já não vê o filho há muito tempo, fez queixa às autoridades francesas e estas emitiram um pedido de ajuda internacional para a localização do menor.Os inspetores dos SEF, através do dispositivo SEF Mobile, encontraram-no na terça-feira à tarde, durante o controlo de cidadãos que viajavam num autocarro proveniente de Paris. Seguia com a mãe e dirigiam-se para a zona de Guimarães, de onde a mulher é natural.A GNR e o SEF detiveram no posto de passagem autorizado de Vila Verde da Raia, em Chaves, um homem de nacionalidade portuguesa que estava em fuga às autoridades espanholas.Segundo o SEF, o homem, conhecido como ‘Americano’, resistiu à detenção no país vizinho por tráfico de droga. Agrediu ainda um agente da Guardia Civil. Colocou-se em fuga, mas foi apanhado na fronteira portuguesa e entregue a Espanha.O menino e a mãe foram encaminhados para o Tribunal da Guarda. As autoridades francesas foram avisadas da localização da criança e a mulher foi identificada.A aplicação SEF Mobile permite, através de uma simples fotografia tirada a um documento de identificação, saber no momento se o cidadão tem algum mandado pendente de qualquer polícia europeia. Na última semana foram apanhados pelo menos oitos cidadãos, quatro deles espanhóis, nessa situação.