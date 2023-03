SEF prende quatro burlões suspeitos de mega-fraude financeira

Dois homens e uma mulher, brasileiros, e uma portuguesa, foram presos na zona de Lisboa, na manhã desta segunda-feira, por uma equipa especial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) especializada no cumprimento de mandados de detenção internacional.

O grupo estava refugiado no nosso país há vários meses, fugindo a uma ordem de detenção emitida por um tribunal federal brasileiro, para serem sujeitos a primeiro interrogatório judicial.

A fraude está ligada à empresa ‘Pineal Marketing Unipessoal’, criada em janeiro de 2022 no Brasil, mas com escritórios na Rua Joshua Benoliel, em Lisboa.

Segundo a justiça brasileira, esta firma foi criada com o único intuito de atrair investimentos para falsos negócios na Bolsa de Valores.

O esquema levou à contratação de um número ainda indeterminado de pessoas, para trabalhar em ‘Call Centers’.

Sem saberem o âmbito da atividade do grupo, os angariadores tinham como missão atrair investidores, convidados a avançar com as respetivas economias com promessas de lucros chorudos.

Há registo de centenas de vítimas, em Portugal e no Brasil, algumas delas deixadas na miséria.

Os quatro detidos estão indiciados por fraude eletrónica comercial, branqueamento de capitais, associação criminosa e peculato.

Deverão ser presentes na terça-feira na Relação de Lisboa, para aplicação de medidas de coação destinadas à extradição dos suspeitos para o Brasil.