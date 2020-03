Procurador admite investigação a Carlos Santos Silva e realça que nada foi feito à revelia do MP

O debate instrutório no âmbito da Operação Marquês, que decorre no Campus de Justiça, em Lisboa, prossegue esta quinta-feira com as alegações do Ministério Público. Rosário Teixeira pediu pelo menos três horas.



Ao minuto Atualizado a 5 de mar de 2020 | 15:28

15:28 | 05/03 Débora Carvalho Procurador Rosário Teixeira diz que precisa de poupar a voz. Começa a falar sobre o arguido Joaquim Barroca

15:20 | 05/03 Rita F. Batista "O requerimento de abertura de Carlos Santos Silva passa a ideia de que parte da informação surgiu depois da abertura do inquérito e outra parte da prova já depois. Não há aqui uma prova de primeira qualidade e de seu da qualidade", afirma Rosário Teixeira.

15:19 | 05/03 Débora Carvalho Rosário fala sobre segredo bancário e segredo fiscal. Outra questão suscitada pelo Carlos Santos Silva são as interceções telefónicas.

15:16 | 05/03 Rita F. Batista Rosário Teixeira: "Há inconstitucionalidade se a autoridade tributária está a fazer inspeção e depois tudo o que é extraído dessa inspeção é usado na investigação quando ainda não havia sido aberto inquérito. Mas na situação do rert (Regime Especial de Regularização Tributária) não acontece assim. Adiro ao rert se quero. O meu contrato com o Estado está previsto na lei"

15:06 | 05/03 Rita F. Batista Rosário Teixeira continua: "Precisamos de perceber aqui se estamos perante uma fraude em carrossel. Estes procedimentos de inspeção fiscal não são feitos nas costas do MP".



Carlos Santos Silva não foi investigado à revelia do MP. "Não nos foi possível fazer a correspondência das contas e movimentos suspeitos que surgiram em nome de Carlos Santos Silva com um outro que nos aparecia como Carlos S", afirma.



"Não houve na altura nenhum relacionamento entre estas duas personagens que tinham o mesmo nome. Só em 2013 é que conseguimos (a investigação) fazer esta associação", continua.



"Relativamente à intervenção do Sr. José Sócrates não tínhamos como formular uma suspeita e o processo é arquivado a 19 de julho. Relativamente a Carlos Santos Silva já não era a primeira vez que detetávamos incongruencias, como tal abriu se o inquerito", afirma.



Rosário Teixeira garante que "tudo foi feito com total transparência"

14:52 | 05/03 Tânia Laranjo Rosário Teixeira explica a lei do branqueamento. Os bancos avisam e as autoridades têm de averiguar primeiro. O MP tem de gerar uma suspeita criminal. Não pode abrir um inquérito no imediato.



"Os processos administrativos não têm diligências policiais. No caso dos autos há uma situação paradigmático. Tem a ver com a primeira comunicação sobre Carlos Santos Silva é feito pelo banco do Portugal no âmbito do RERT. Foi normal. O que o banco de Portugal quer dizer é este senhor tem este dinheiro, eu não faço ideia, vejam lá por favor", afirma o procurador.

14:50 | 05/03 Rita F. Batista Carlos Santos Silva levanta a questão dos processos administrativos: "A primeira questão tem a ver con os procedimentos técnicos de investigação ou que antecedem a abertura do inquérito"

14:47 | 05/03 Tânia Laranjo Sócrates suscita a questão da distribuição:



"Sobre isso, em setembro de 2014, ocorre quando o tribunal passa a ter dois juízes. Já tomamos posição quando remetem o processo na fase de instrução. Mantemos o mesmo entendimento. Não estamos a falar de uma distribuição em sentido técnico. Não era o começo da causa. Por vias da necessidade de distribuir serviço entre dois juízes foi criado um critério, manual. Que foi aprovado pelo Conselho superior da magistratura"

14:44 | 05/03 Rita F. Batista Posição do Ministério Público sobre a distribuição: não estamos a falar de uma distribuição em sentido técnico, temos sim um começo da causa na necessidade de distribuir serviço entre dois juizes

14:42 | 05/03 Tânia Laranjo Começa a falar o procurador Rosário Teixeira. "A prova não é estática. É preciso adaptar à prova que feita na instrução", diz.



"Barbara Vara e Sofia Vara trouxeram este processo prova de ausência do dolo. Mas isso não significa que não deva vir a julgamento. Prova financeira e documental é inatacável. Esta é uma introdução. Vou analisar cada requerimento de abertura de instrução. Não vamos repetir os atos de investigação. Estamos aqui para discutir indicios", continua.