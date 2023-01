O cabecilha de um grupo de seguranças privados de bares do Cais do Sodré, em Lisboa, detido em julho do ano passado pela PSP e colocado em prisão preventiva, foi agora acusado pelo Ministério Público por três crimes de roubo (dois deles agravado), seis de ofensas à integridade física qualificadas e um crime de dano com violência.“Resulta da acusação que o arguido praticou os crimes em contexto do exercício das suas funções de segurança privada em vários estabelecimentos da zona do Cais do Sodré”, refere o MP.