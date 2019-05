Um segurança, de 55 anos, foi brutalmente agredido, quarta-feira à noite, por um cliente de uma discoteca, em Lisboa.As agressões ocorreram nas imediações do espaço de diversão noturna. O agressor desferiu-lhe várias pancadas com um taco de basebol, atingindo-o violentamente nos membros inferiores.Na sequência dos ferimentos, o segurança foi submetido a uma intervenção cirúrgica no Hospital de S. José, em Lisboa. A PSP vai ouvir as testemunhas da agressão.