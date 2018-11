Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seguranças travam rixa entre dois grupos na noite de Viseu

A PSP de Viseu não recebeu qualquer queixa.

Por Tiago Virgílio Pereira e L.O. | 08:35

Um episódio de agressões envolvendo um grupo de jovens no exterior de uma discoteca de Viseu está a circular nas redes sociais.



O caso ocorreu a 22 de setembro mas só agora foi tornado público. Ao que se apurou, os seguranças da discoteca foram obrigados a intervir com o uso da força para travar uma rixa entre dois grupos – 11 jovens contra quatro menores –, que começou no interior do estabelecimento e se prolongou na rua.



A empresa de segurança disse só esta quinta-feira ter conhecimento do caso e garantiu "que repudia quaisquer atos de violência". A PSP de Viseu não recebeu qualquer queixa.