Vídeo mostra confrontos entre seguranças e jovens junto a discoteca em Viseu

Imagens foram captadas nas imediações de uma discoteca da cidade.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08.11.18

Um vídeo que mostra pancadaria com murros e pontapés entre seguranças e um grupo de jovens nas imediações de uma discoteca em Viseu foi publicado nas redes sociais e está a causar indignação. A empresa de segurança já reagiu e diz não se rever em tais atos de violência.



As imagens, com a duração de 40 segundos, terão sido captadas por um telemóvel e mostram um grupo de jovens em confrontos com seguranças, na rua, junto à discoteca Ice Club em Viseu.

Ao que a CMTV apurou os problemas terão começado no interior da discoteca. Os jovens terão ameaçado e agredido elementos de outro grupo mais novo por causa de uma rapariga.

Fora da discoteca as agressões continuaram e os seguranças viram-se obrigados a usar a força para proteger os mais novos.



As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.