Os primeiros sinais de alerta surgiram logo pela manhã desta sexta-feira quando os cartões eletrónicos (que controlam as entradas e saídas do recinto escolar) de seis alunos do Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros, em Merceana, Alenquer, não passaram no leitor. Os adolescentes, cinco raparigas e um rapaz, com idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos, acabaram por ser encontrados nas imediações da escola. Os jovens tinham estado ...