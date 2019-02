Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis bêbedos apanhados pela PSP em trotinetas

Taxa de álcool mais alta verificada pela polícia foi de 2,0 g/l. Casos ocorreram em Lisboa.

Por João Tavares | 01:30

A PSP de Lisboa já apanhou desde o início do ano seis pessoas a conduzir trotinetas sob o efeito de álcool. Quatro foram mesmo detidas, por superarem a taxa-crime (1,2 g/litro).



A taxa mais alta verificada pela PSP foi nos dois mais recentes casos, em que um rececionista de ginásio e um desempregado acusaram 2,0 g/litro no teste do balão.



O primeiro, de 27 anos, foi apanhado na rua de Cascais, em Alcântara, enquanto o outro foi localizado aos comandos de uma trotineta na rua Alexandre Herculano, junto ao Marquês de Pombal.



Já foram a tribunal e voltam a ser presentes perante um juiz no próximo dia 6 de março, às 10h00. Ambos são possuidores de carta de condução e o juiz pode terminar que fiquem sem a mesma.



Ainda este mês, dois outros homens foram apanhados no mesmo crime: no passado dia 13 um estrangeiro de 18 anos acusou 1,4 g/litro; quatro dias mais tarde um homem de 25 anos acusou 1,6.



Já no primeiro mês do ano, a PSP registou mais duas contraordenações: 1,01 e 1,08 foram as taxas.



Neste caso não foram detidos por não superarem a taxa-crime.