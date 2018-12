PSP fiscaliza trotinetes e bicicletas na área metropolitana de Lisboa

Objetivo é verificar a circulação sem capacete e outras irregularidades em veículos de duas rodas.

A PSP está a realizar uma operação de fiscalização de trânsito dirigida a condutores de trotinetes e bicicletas. Vários elementos da Divisão de Trânsito estão na manhã desta quinta feira na zona do Saldanha para verificar a circulação sem capacete e outras irregularidades em veículos de duas rodas. Em caso de infracção, a multa pode chegar aos 300 euros.

Esta operação tinha sido anunciada pela própria PSP e vai continuar até domingo. Segundo a informação avançada, esta iniciativa surge "na sequência de uma política de segurança rodoviária eficaz e preventiva, a qual visa a diminuição de infrações e, consequentemente, a redução no número de acidentes rodoviários".



"Até ao próximo domingo, a Divisão de Trânsito irá a incidir as suas ações de fiscalização rodoviárias na fiscalização do cumprimento das normas legais por utilizadores de trotinetas a motor, velocípedes com e sem motor e veículos equiparados, em toda a área metropolitana de Lisboa.

O não cumprimento das regras tipificadas no Código da Estrada por utilizadores de trotinetas vem previsto nos artigos n.º 112.º, 90.º, 82.º, 17.º, e outros, todos Código da Estrada, sendo a sua violação punida com coimas que podem chegar aos 300€. De referir que esta incidência de fiscalização apenas implica uma especial atenção a este tipo de infração, no entanto esta polícia não deixará de proceder em conformidade com qualquer outra detetada".