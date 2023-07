Seis detidos por suspeita de tentativa de homicídio de outro homem em Lisboa

Seis homens, com idades compreendidas entre os 20 e 48 anos, foram detidos, pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita de tentativa de homicídio de um homem, de 34 anos de idade, e por posse de arma proibida. "Desavenças familiares" terão estado na origem do conflito.



O caso remonta ao dia 1 de junho, em Lisboa. Segundo um comunicado da PJ, "os suspeitos munidos com armas de fogo atraíram a vítima ao exterior da sua residência, disparando sobre ela. Atingiram-na com dois tiros que lhe provocaram lesões graves, as quais só não determinaram um desfecho fatal em razão de rápida assistência médica".

Os detidos, localizados em Lisboa e no Algarve, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.