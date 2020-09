Jovem de 21 anos cai de altura de 40 metros e fica em estado grave na Sertã

Um homem de 21 anos ficou esta quinta-feira gravemente ferido depois de ter caído de uma altura de cerca de 40 metros, quando procedia a trabalhos em linhas elétricas de alta tensão na Sertã, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com o Comando de Operações de Socorro de Castelo Branco, o homem sofreu vários traumatismos, foi considerado ferido grave e transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

O alerta foi dado às 08h21 e o acidente ocorreu na localidade de Vale do Moinho, na freguesia do Castelo, no concelho da Sertã, perto da Barragem da Bouçã.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Coimbra, a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Avelar e demais autoridades, num total de 10 operacionais e cinco veículos.