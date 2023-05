Sessão de julgamento da Operação 'Semente em Pó' prossegue hoje no Tribunal de Bragança

O julgamento da rede de tráfico de droga, no âmbito da Operação 'Semente em Pó', que tem como arguido 'Vitó' prossegue esta quarta-feira, em Bragança.Vítor Soares já tinha negado todos os factos que lhe foram imputados pela acusação na sessão de segunda-feira. Acusado de participar da rede de tráfico de droga, o arguido diz ser mentira e garante ser apenas consumidor de cocaína. Recorde-se que foram encontradas 30 gramas de cocaína na sua casa.Na sessão, desta quarta-feira, estão arroladas várias testemunhas de acusação. Está prevista a audição de várias pessoas, nomeadamente, consumidores que foram apanhados nas escutas e nas vigilâncias feitas pela GNR ao longo da investigação. Ministério Público (MP) arrolou 80 testemunhas de acusação.Ao contrário do que aconteceu no primeiro dia, a sessão vai durar apenas da parte da manhã.