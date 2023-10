Sete e oito anos de prisão para os dois arguidos acusados de agredirem um jovem à porta de discoteca em Fafe

Os dois arguidos acusados de agredirem um jovem, de 24 anos, à porta de uma discoteca em Fafe, foram condenados, esta sexta-feira, a penas entre sete anos e meio e oito anos e sete meses, no Tribunal de Guimarães. Um terceiro arguido foi absolvido.Ao que oapurou um dos condenados tem uma pena acessória de expulsão do país.Nas alegações finais, a procuradora do MP destacou a "agressividade e a violência dos factos" , salientando que as lesões sofridas pela vítima, que esteve em coma vários dias, demonstra a gravidade das agressões, sofridas na cabeça e noutras partes do corpo. O jovem esteve mais de quatro meses para recuperar das lesões, mas ficou com sequelas como uma "cicatriz permanente".