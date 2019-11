Sexagenário desalojado após incêndio lhe consumir casa em Macedo de Cavaleiros

Um homem com cerca de 60 anos esta segunda-feira desalojado depois de um incêndio lhe ter consumido totalmente a habitação, em Lagoa, Macedo de Cavaleiros.

Segundo João Venceslau, Comandante dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros "suspeita-se de que o incêndio tenha tido origem na cozinha mas quando os operacionais chegaram ao local, a casa já estava totalmente tomada pelas chamas".

O mesmo responsável afirmou que do incêndio apenas se registaram danos materiais e o único habitante da casa, um homem com cerca de 60 anos, ficou desalojado, mas vai viver com familiares que tem na mesma localidade.



No local estiveram 17 operacionais apoiados por quatro viaturas.



A GNR tomou conta da ocorrência.