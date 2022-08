Sidney Martins, o assaltante e suspeito de homicídio que foi capturado em Zamora, Espanha, junto com a namorada Nélida, depois de uma onda de assaltos em Portugal e no país vizinho, foi extraditado esta segunda-feira para o nosso País. Será esta terça-feira presente a um juiz em Faro.



Segundo o CM apurou, o homem, de 42 anos, foi entregue pelas autoridades espanholas a uma equipa da Unidade de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária, numa fronteira terrestre, no âmbito de um mandado de detenção europeu emitido pelo Ministério Público de Faro.









