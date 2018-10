Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Silêncio vai trazer verdade de Tancos”, diz defesa de Luís Vieira

Ex-diretor da PJ Militar, em preventiva desde 25 de setembro, foi chamado a prestar declarações.

Por Sara G. Carrilho | 09:00

"O silêncio vai repor a verdade sobre o caso. O meu cliente usou do direito legal de não prestar declarações, manteve as declarações do 1º inquérito. Considera que o silêncio é a melhor resposta e é o tempo que se vai encarregar de trazer toda a verdade", disse esta segunda-feira no DCIAP, em Lisboa, o advogado do coronel Luís Vieira.



O ex-diretor da PJ Militar, em preventiva desde 25 de setembro, foi chamado para prestar declarações aos procuradores sobre novos indícios do caso da recuperação encenada das armas furtadas em Tancos.



As novas diligências estarão relacionadas com o memorando entregue na última semana por um dos arguidos, o major Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJ Militar, documento que terá uma explicação ao detalhe da encenação do aparecimento das armas de Tancos, que comprometerá o Ministério da Defesa e o ex-diretor da PJ Militar.



O ex-chefe de gabinete do antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes, que também entregou ao DCIAP documentação semelhante, será hoje ouvido pelos procuradores.



A investigação ‘Húbris’, ao aparecimento, em outubro de 2017, das armas furtadas em junho do mesmo ano, tem nove arguidos e já levou à demissão do ministro da Defesa, que diz não ter tido conhecimento da encenação.



Uma semana antes de se demitir, Azeredo Lopes determinou, a 4 de outubro, "a realização de uma auditoria extraordinária aos procedimentos internos da PJM e às ações de prevenção e investigação criminal", disse ao CM fonte oficial do Ministério da Defesa.



O relatório estará concluído até ao final do ano.



PORMENORES

Operação

O ex-diretor e outros três responsáveis da PJM, um civil, e três elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé são os detidos da operação ‘Húbris’, lançada a 25 de setembro pela PJ.



Crimes

Estão indiciados por associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas.



Parlamento

O PSD formalizou o pedido de audição do novo ministro da Defesa sobre as circunstâncias da demissão do general Rovisco Duarte, ex-CEME, e ainda sobre todo o caso de Tancos.