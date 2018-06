Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Silves gasta 1,7 milhões para requalificar jardim

Obra abrange uma área de cerca de 9 mil m2, junto à escola secundária da cidade.

A Câmara de Silves vai investir 1,7 milhões de euros na requalificação integral do jardim do largo da República, em frente à e escola secundária da cidade. Este espaço verde foi criado na década de 20 do século passado, tendo sido remodelado em 1944.

Segundo consta do concurso público, a empreitada contempla a execução de infraestruturas de águas, esgotos, telecomunicações e eletricidade. Está também prevista a construção de um edifício para cafetaria e bar, que será depois alvo de um concurso para a sua concessão.



O jardim, que ficará dotado de pavimento e bancos novos, passará ainda a contar com um repuxo de água e de infraestruturas que permitem a realização de espetáculos.



Algumas árvores terão de ser substituídas, por motivos de segurança, em resultado de um levantamento efetuado pelo Instituto Superior de Agronomia/Laboratório de Patologia Vegetal Veríssimo Almeida sobre o estado sanitário e risco de rutura das espécies arbóreas. No ano passado, a Câmara de Silves teve que cortar algumas árvores em perigo, mas, segundo fonte da autarquia, os exemplares de maior tamanho existentes no jardim serão mantidos.



A empreitada, que prevê também a remodelação de um pequeno parque de estacionamento junto à escola primária, abrange uma área total de cerca de nove mil metros quadrados. A circulação rodoviária em redor do jardim será mantida, mas haverá uma redução da velocidade permitida.



A obra, que conta com comparticipação financeira comunitária, tem um prazo de execução máximo de 14 meses, a contar da data de adjudicação.