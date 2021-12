Sindicato de Guardas e Serviços Prisionais com números diferentes sobre Covid-19 na cadeia de Lisboa

O Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP) e a Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) têm números diferentes sobre o número de infeções por Covid-19 de funcionários na cadeia de Lisboa.

Carlos Sousa, presidente do SNGP, disse ao CM ter conhecimento, "nos últimos 15 dias, de 12 casos positivos desta doença entre guardas, e ainda de 3 funcionários civis". "Várias pessoas deste grupo já voltaram ao trabalho após cumprimento dos 10 dias de confinamento habitual", adiantou o responsável.

A DGSP, por seu turno, admite apenas "6 guardas e dois trabalhadores civis infetados e de baixa". "Parte substantiva destas pessoas testou-se no contexto da sua vida familiar e privada, tendo comunicado os resultados ao Serviços", explicou ao CM fonte oficial do organismo que gere as cadeias portuguesas. No total, acrescenta a DGSP; "já foram realizados até ao momento 60799 testes PCR e rápidos nas prisões".

Carlos Sousa, presidente do SNGP, reconhece que os infetados "fizeram os testes no contexto da vida particular, mas permanece por apurar a origem da infeção".