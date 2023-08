SIRESP sem problemas de abastecimento de energia em Odemira

A empresa que gere o SIRESP garantiu esta quarta-feira que o sistema "não regista qualquer problema de abastecimento de energia" no incêndio de Odemira, avançando que foi "a única rede de comunicações que se manteve permanentemente ativa" na região.

Num comunicado enviado à Lusa, a empresa pública Siresp S.A., que comanda e coordena a rede de comunicações de emergência e segurança do Estado, informou que os dados recolhidos mostram que a rede do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) tem "redundância de transmissão, de cobertura (terrestre e satélite) e energética na região de Odemira, assente em grupos geradores".

"A rede não regista qualquer problema de abastecimento de energia: nem na alimentação elétrica normal, nem nas baterias ativadas quando a energia falha nem nos grupos de geradores que são mobilizados antes de as baterias se esgotarem", precisou a empresa, adiantando que a rede SIRESP assegura neste momento a cobertura da área do incêndio rural de Odemira através das Estações Base de Odeceixe, São Teotónio, Alto do Foia e de uma estação móvel.

Segundo a Siresp S.A, entre as 14h00 de sábado e as 09h00 desta quarta-feira, a rede registou 224.906 chamadas, verificando-se apenas "situações pontuais de congestionamento", com um tempo de atraso médio de 1,94 segundos e um tempo de atraso máximo de 26 segundos.

A empresa indicou também que podem surgir "dificuldades pontuais" quando "razões de segurança impossibilitam a colocação de estações móveis em zonas sombra onde o fogo está a progredir", sendo recomendado, nestas situações, que os operacionais utilizem o modo de comunicação direto.

O último balanço feito pela Proteção Civil indica que o incêndio rural que deflagrou no sábado em Odemira foi dominado esta quarta-feira às 10h15, mas ainda há pontos que merecem atenção, sobretudo na frente sul, prevendo-se muitas reativações ao longo do dia.

De acordo com o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Vítor Vaz Pinto, a área ardida do incêndio de Odemira, que depois alastrou para o Algarve, é de cerca 8.400 hectares.