"O dispositivo continua todo no terreno. Com a mesma entrega e dedicação". O comandante da Proteção Civil André Fernandes fez um novo balanço sobre os incêndios no dia em que Portugal passa para situação de alerta.Segundo atualização dos dados, desde o dia 7 de julho - quando se intensificou o perigo de incêndio - foram feitas 201 assistências médicas tendo-se registado uma vítima mortal, o piloto André Serra.Neste momento não há nenhuma via rodoviária cortada e a circulação está normalizada em todo o País.Tanto a Força Aérea quanto a GNR tem ajudado no combate aos incêndios e disponibilizado os meios necessários.