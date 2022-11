Sobrinha agredida a soco por tio que tentava asfixiar o cão no meio da rua em Chelas, Lisboa

Um homem foi detido na passada sexta-feira pela PSP, em Chelas, por maus tratos ao cão e ofensas à integridade física à sobrinha.As autoridades foram informadas por populares de que o suspeito, de 50 anos, estaria a tentar asfixiar o seu animal de companhia, enquanto afirmava que o ia matar. Os vizinhos terão impedido o homem de prosseguir com as agressões, incluindo a sobrinha, que acabou por ser agredida pelo tio com um soco.O suspeito aparentava estar nervoso e com um comportamento agressivo, tendo sido mobilizado pelos transeuntes até à chegada da PSP.O detido foi presente ao juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial, tendo sido determinada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.