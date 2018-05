Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Solitário com pistola ataca e rouba taxistas

Polícia conseguiu reunir prova de pelo menos cinco ataques em meio ano. Jovem de 23 anos ficou em preventiva.

Por Magali Pinto | 08:41

Começou por atuar com um cúmplice onde eram usadas armas de fogo, mas quando ficou sozinho - por o companheiro ter sido preso pela Polícia Judiciária - avançou sem ninguém para os assaltos, ao longo de meio ano, na zona de Sintra. Em alguns dos casos usou uma pistola. Os alvos eram taxistas, que sob ameaça de morte, foram forçados a entregar dinheiro e outros bens pessoais de valor.



O assaltante, de 23 anos, foi detido pela PSP e, presente a um juiz de instrução criminal, ficou em prisão preventiva. As autoridades já conseguiram fazer prova de cinco ataques violentos. Foi detido pelos agentes fora de flagrante delito.



A par do uso da arma de fogo, o jovem era violento com os motoristas de táxi agredindo e ameaçando as vítimas que ficavam sem qualquer hipótese de oferecer resistência. A PSP através de um caso conseguiu rapidamente chegar aos restantes através da descrição que as vítimas davam do atacante e também através do seu ‘modus operandi’: fazia passar-se por um mero cliente, iniciava a viagem, indicava como destino uma zona mais isolada e, ao chegar ao local, atacava de forma violenta. A fuga era feita a pé.



Os taxistas amedrontados apresentaram queixa às autoridades, fizeram o levantamento do que era roubado pelo ladrão e no momento do reconhecimento não tiveram quaisquer dúvidas que se tratava do assaltante. Nenhuma arma foi encontrada pelas autoridades. O jovem tinha antecedentes criminais precisamente por furtos e roubos.



A PSP espera identificar mais vítimas.



PORMENORES

Facada em roubo

Bruno Rodrigues, 35 anos, está a ser julgado no tribunal de Viana do Castelo, por ter esfaqueado um taxista no pescoço, em Darque, para lhe roubar 90 euros. Está acusado de homicídio qualificado tentado.



Câmaras ajudam

Um homem de 45 anos foi preso pela PSP da Amadora, após ter roubado um taxista com faca, tirando-lhe dinheiro para comprar droga. As câmaras de vídeo da autarquia ajudaram à detenção.



Roubo com arma

Um taxista foi roubado por dois homens, com ameaça de pistola, junto à estação da CP de Rio de Mouro, Sintra. A vítima ficou sem o dinheiro que trazia, depois de ter transportado a dupla desde Lisboa.